В Сунженском районе Ингушетии пройдут рейдовые мероприятия по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости

В ходе проведения рейдов представители администраций будут информировать владельцев объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, о порядке постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и регистрации права собственности на них.

В рамках исполнения поручения председателя правительства Ингушетии, заместитель главы района Осман Евлоев, сообщила пресс-служба администрации района, дал поручение главам населенных пунктов отчитаться в срок до 1 февраля о проделанной работе по выявлению незарегистрированных объектов ИЖС и коммерческих объектов.