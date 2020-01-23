В Сунженском районе Ингушетии пройдут рейдовые мероприятия по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости
В Сунженском районе Ингушетии намерены провести рейдовые мероприятия по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, в том числе подворовый обход по установлению факта регистрации права на жилые домовладения и сопутствующие сооружения.
В ходе проведения рейдов представители администраций будут информировать владельцев объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, о порядке постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и регистрации права собственности на них.
В рамках исполнения поручения председателя правительства Ингушетии, заместитель главы района Осман Евлоев, сообщила пресс-служба администрации района, дал поручение главам населенных пунктов отчитаться в срок до 1 февраля о проделанной работе по выявлению незарегистрированных объектов ИЖС и коммерческих объектов.