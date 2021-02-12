В Сунженском районе Ингушетии проведена ревизия земельных участков и объектов капитального строительства

0

В Сунженском районе Ингушетии проведена ревизия земельных участков и объектов капитального строительства на предмет соблюдения законодательства.

Мероприятия были осуществлены представителями отдела имущественного учета и отдела землеустройства и архитектуры администрации Сунженского района совместно с участковыми уполномоченными полиции и администрациями сельских поселений.

В частности, соблюдение земельного законодательства было проинспектировано в сельском поселении Нестеровское. Рабочей группой проверено исполнение индивидуальными предпринимателями, гражданами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами требований законодательства о целевом использовании земельных участков, наличии правоустанавливающих документов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, цель рейдовых мероприятий — наведение порядка в земельном хозяйстве района, предотвращение нарушений земельного законодательства, самовольного строительства, нецелевого использования земельных участков.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
По делу о нападении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии объявили в розыск еще трех фигурантов
418 рублей, бизнес-ланч и внутренний туризм: СберИндекс изучил тренды общепита южных регионов России
В Ингушетии охотное хозяйство занялось подсчетом животных
На коллегии Министерства спорта Ингушетии обсудили итоги деятельности ведомства в 2020 году
Потанин выделил 500 млн рублей на проект Центра изучения мозга и сознания, которым руководит академик РАН Тагир Аушев
В рамках «Вахты Памяти — 2021» в Ингушетии пройдут полевые экспедиции и лагерь поисковиков
В Ингушетии загорелась аптека, один человек пострадал
Бывший замруководителя администрации Главы Ингушетии возглавил мэрию Сунжи
Власти Ингушетии окажут помощь многодетной матери в продвижении бизнеса
В Ингушетии судебные приставы взыскали 48 млн рублей долгов по заработной плате
Новые поправки в федеральный закон позволят отрегулировать аптечную деятельность

Главное

Яндекс.Метрика

 