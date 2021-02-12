В Сунженском районе Ингушетии проведена ревизия земельных участков и объектов капитального строительства

Мероприятия были осуществлены представителями отдела имущественного учета и отдела землеустройства и архитектуры администрации Сунженского района совместно с участковыми уполномоченными полиции и администрациями сельских поселений.

В частности, соблюдение земельного законодательства было проинспектировано в сельском поселении Нестеровское. Рабочей группой проверено исполнение индивидуальными предпринимателями, гражданами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами требований законодательства о целевом использовании земельных участков, наличии правоустанавливающих документов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, цель рейдовых мероприятий — наведение порядка в земельном хозяйстве района, предотвращение нарушений земельного законодательства, самовольного строительства, нецелевого использования земельных участков.