В Сунженском районе Ингушетии произошло землетрясение на глубине 10 км

«Сегодня утром в дежурную смену Главного управления поступила информация о том, что в Сунженском районе республики произошли подземные толчки магнитудой 3,3, на глубине 10 км. Эпицентр находился в районе между сельскими поселениями Галашки и Мужичи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушений зданий и сооружений не зафиксировано.