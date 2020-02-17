В Сунженском районе Ингушетии произошло землетрясение на глубине 10 км
Подземные толчки магнитудой 3,3 балла на глубине 10 км произошли в Сунженском районе Ингушетии. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Сегодня утром в дежурную смену Главного управления поступила информация о том, что в Сунженском районе республики произошли подземные толчки магнитудой 3,3, на глубине 10 км. Эпицентр находился в районе между сельскими поселениями Галашки и Мужичи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушений зданий и сооружений не зафиксировано.