Безопасность

В Сунженском районе Ингушетии проходит плановая отработка действий при угрозе возникновения паводка

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В городе Сунжа прошло обсуждение действий органов управления сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС Сунженского муниципального района при угрозе возникновения паводка.

Как сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района Хасан Цечоев, решением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района с 09:00 часов 27 февраля и до особого распоряжения на территории Сунженского муниципального района объявлен режим функционирования «Повышенная готовность».

В рамках плановой тренировки будут проведены специальные учения с организацией работы пункта временного расположения населения, а также состоится смотр техники органов управления сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС Сунженского района.

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