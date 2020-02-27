В Сунженском районе Ингушетии проходит плановая отработка действий при угрозе возникновения паводка

Как сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района Хасан Цечоев, решением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района с 09:00 часов 27 февраля и до особого распоряжения на территории Сунженского муниципального района объявлен режим функционирования «Повышенная готовность».

В рамках плановой тренировки будут проведены специальные учения с организацией работы пункта временного расположения населения, а также состоится смотр техники органов управления сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС Сунженского района.