В Сунженском районе Ингушетии подведены итоги Всероссийской олимпиады «Символы России. Спортивные достижения»

По Сунженскому муниципальному району победителями стали: Картоев Исмаил — учащийся 5 «а» класса ГБОУ «СОШ № 1» в возрастной категории 8-10 лет, и Евлоева Амина — учащаяся 6 «б» класса ГБОУ «СОШ № 6» в возрастной категории 11-14 лет.

По информации пресс-службы администрации Сунженского района, победителями республиканского уровня стали: Амхадова Амина (в возрастной категории от 8-10 лет); Костоева Матильда (в возрастной категории от 11-14 лет).

Координатором Всероссийского проекта «Символы России. Спортивные достижения» в регионе стала Национальная библиотека Ингушетии имени Джемалдина Яндиева, совместно с Министерством образования и науки республики.

Напомним, олимпиада проводилась на пяти площадках: в центральных библиотеках Сунженского, Назрановского, Малгобекского и Джейрахского районов, а также в центральной библиотеке города Назрань.