В Сунженском районе Ингушетии отметили День пожилых людей

Они пожелали ей здоровья, долгих лет жизни и вручили продуктовый набор.

«Пожилые люди всегда играли значительную роль в ингушском обществе. Они служат примером для молодых, являются их наставниками и хранителями традиций», — сказано в релизе.

Также воспитанники сельского Дома культуры подготовили песни и стихи, которыми поздравили пожилых людей с их днем.