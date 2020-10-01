В Сунженском районе Ингушетии отметили День пожилых людей
Сотрудники Дома культуры сельского поселения Галашки Сунженского района в День пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября, посетили пожилую жительницу села Эсет Оздоеву, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Они пожелали ей здоровья, долгих лет жизни и вручили продуктовый набор.
«Пожилые люди всегда играли значительную роль в ингушском обществе. Они служат примером для молодых, являются их наставниками и хранителями традиций», — сказано в релизе.
Также воспитанники сельского Дома культуры подготовили песни и стихи, которыми поздравили пожилых людей с их днем.