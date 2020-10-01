В Сунженском районе Ингушетии отметили День пожилых людей

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Сотрудники Дома культуры сельского поселения Галашки Сунженского района в День пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября, посетили пожилую жительницу села Эсет Оздоеву, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Они пожелали ей здоровья, долгих лет жизни и вручили продуктовый набор.

«Пожилые люди всегда играли значительную роль в ингушском обществе. Они служат примером для молодых, являются их наставниками и хранителями традиций», — сказано в релизе.

Также воспитанники сельского Дома культуры подготовили песни и стихи, которыми поздравили пожилых людей с их днем.

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