В Сунженском районе Ингушетии осуществляются акции по профилактике распространения коронавируса

Администрацией района, сообщает её пресс-служба, проведено мероприятие по информированию граждан о мерах предосторожности для предотвращения заражения вирусом. В рамках акции жителям района розданы памятки и информационные буклеты.

Кроме того, сотрудники социального отдела районной администрации разъяснили гражданам рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, опубликованные Минздравом РФ, рассказали о первых симптомах болезни и привели список лекарственных препаратов по профилактике и лечению заболевания.