В Сунженском районе Ингушетии оперативно устранили несколько порывов водопроводных сетей

По информации пресс-службы администрации района, в сельском поселении Нестеровское коммунальщиками совместно с местными властями устранен порыв водопровода на улице Кирова.

Также ремонтные работы прошли в сельском поселении Троицкое. Здесь сотрудники водоканала вместе с представителями сельской администрации устранили порыв на улице Запрудной.