В Сунженском районе Ингушетии оперативно устранили несколько порывов водопроводных сетей

0

В Сунженском районе Ингушетии устранили несколько порывов водопроводных сетей в двух сельских поселениях.

По информации пресс-службы администрации района, в сельском поселении Нестеровское коммунальщиками совместно с местными властями устранен порыв водопровода на улице Кирова.

Также ремонтные работы прошли в сельском поселении Троицкое. Здесь сотрудники водоканала вместе с представителями сельской администрации устранили порыв на улице Запрудной.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Главу «Ингушрегионводоканала» заподозрили в невыплате зарплаты работникам на 32,5 млн руб.
Более 60 юных бойцов приняли участие в турнире по каратэ в Магасе
Объем выполненных строительных работ в Ингушетии за 11 месяцев 2019 года вырос почти на 4%
Ингушские школьники посетили Кремлёвскую ёлку
В сельском поселении Долаково были вручены новогодние подарки от спонсора
«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в Адыгее
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»
В Назрани состоится показ короткометражного художественного фильма «Сайти — сын Зоули»
В Ингушетии допускается создание зоны территориального развития
В Минспорта Ингушетии предложили создать Фонд поддержки спортсменов
Фонды Национальной библиотеки пополнились дарственными изданиями правоведа Алексея Стефанова

Главное

Яндекс.Метрика

 