Призыв

В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопросы подготовки к весенней призывной кампании

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В администрации Сунженского района Ингушетии обсудили вопросы подготовки к проведению весенней призывной кампании.

«Сунженский военный комиссариат и военно-учетные столы сельских поселений к выполнению задач весенней призывной кампании готовы. Осенний призыв в прошлом году прошел организованно, установленное для района задание было выполнено полностью и досрочно. В целях обеспечения своевременной явки граждан и исполнения установленного плана призыва в текущем году основной акцент необходимо сделать на проведении оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, и работе по профилактике преступлений, связанных с уклонением граждан от исполнения воинской обязанности», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.

Традиционно, весенний призыв начинается с 1 апреля и заканчивается 15 июля. В эти сроки призыва в армию молодые призывники получают свои повестки в военкомат, проходят медкомиссии и дополнительные обследования.

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