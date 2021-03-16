В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопросы подготовки к весенней призывной кампании

«Сунженский военный комиссариат и военно-учетные столы сельских поселений к выполнению задач весенней призывной кампании готовы. Осенний призыв в прошлом году прошел организованно, установленное для района задание было выполнено полностью и досрочно. В целях обеспечения своевременной явки граждан и исполнения установленного плана призыва в текущем году основной акцент необходимо сделать на проведении оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, и работе по профилактике преступлений, связанных с уклонением граждан от исполнения воинской обязанности», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.

Традиционно, весенний призыв начинается с 1 апреля и заканчивается 15 июля. В эти сроки призыва в армию молодые призывники получают свои повестки в военкомат, проходят медкомиссии и дополнительные обследования.