Конституция

В Сунженском районе Ингушетии обсудили подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

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Основным вопросом совещания главы Сунженского района Магомета Дзейтова с главами населенных пунктов стал вопрос организации и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, качественной подготовки к нему.

Одно из самых важных и значимых политических событий этого года назначено на 1 июля 2020 года. Голосование продлится семь дней — начнется оно с 25 июня. Это сделано, в первую очередь, для минимизации скопления избирателей на участках.

О задачах по проведению общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ и требованиях, предъявляемых к организации участков для голосования, рассказала в ходе совещания председатель территориальной избирательной комиссии Сунженского района Марем Атабаева.

Руководитель района поставил перед главами сельских поселений задачи, которые позволят качественно подготовить избирательные участки и подъездные пути к ним, а также дал поручение обследовать все помещения для голосования на оснащенность необходимой оргтехникой. Кроме того, Магомет Мовлиевич обозначил главный приоритет при проведении общероссийского голосования — безопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных комиссий. В связи с этим будут предусмотрены меры безопасности: соблюдение режима бесконтактности, средства индивидуальной защиты, температурный контроль, рассредоточение участников голосования.

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