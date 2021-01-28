В Сунженском районе Ингушетии наградили директоров домов культуры сельских поселений
В администрации Сунженского муниципального района состоялось вручение наград директорам домов культуры сельских поселений. Провел церемонию награждения начальник социального отдела районной администрации Ибрагим Гулиев.
Руководители учреждений культуры удостоены благодарностей Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова за активное участие в подготовке и реализации мероприятий Года памяти и славы Российской Федерации.
Кроме того, они отмечены благодарностями руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации.