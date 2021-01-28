В Сунженском районе Ингушетии наградили директоров домов культуры сельских поселений

Руководители учреждений культуры удостоены благодарностей Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова за активное участие в подготовке и реализации мероприятий Года памяти и славы Российской Федерации.

Кроме того, они отмечены благодарностями руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации.