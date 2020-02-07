В Сунженском районе Ингушетии начались масштабные проверки пилорам

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По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, в сельском поселении Мужичи Сунженского района проведено совместное контрольное мероприятие в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке и распиловке древесины.

По информации пресс-службы администрации района, участие в рейде приняли заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев, представители филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», глава населенного пункта Иса Далиев и участковый уполномоченный полиции. В рамках проверочных мероприятий обследовано 12 предприятий.

Целью проведения рейда явились осмотры мест расположения цехов по изготовлению лесопродукции на предмет установления их фактического местонахождения и функционирования; наличия у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимой документации по осуществлению деятельности по распиловке и заготовке древесины; выявления случаев несанкционированного самовольного подключения к электроэнергии, а также фактов неуплаты за потребленные энергоресурсы.

По итогам контрольного мероприятия установлено, что некоторые организации ведут деятельность без регистрации в налоговой службе, не имея при этом договора о подключении к линиям электроснабжения. В отношении них составлены соответствующие акты. За перечисленные правонарушения предусмотрена административная ответственность.

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