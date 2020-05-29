В Сунженском районе Ингушетии изъяли земли, присвоенные неизвестными

«Вопрос самовольных захватов земельных участков и самостроя в селе Нестеровское был обсужден на выездном совещании с участием руководства администрации Сунженского района, райсовета, представителей надзорных и правоохранительных органов, общественников и сельских депутатов. Разъяснили жителям о недопустимости самоуправства и нарушения действующего законодательства», — сказал собеседник издания.

По его данным, по итогам совещания принято решение провести рекультивацию незаконно занятых участков для восстановления их первоначального вида и границ.

В пресс-службе администрации Сунженского района, уточнили, что проблема самозахвата земли в упомянутом селе принимает угрожающие масштабы. Местной администрацией установлены многочисленные факты незаконного занятия участков, подпадающих под ИЖС.

Процесс разбазаривания муниципальной территории там протекает уже давно. Неоднократно проводилась работа по выявлению нарушителей закона.

«В ходе поездки на окраине муниципалитета глава района Магомед Дзейтов встретился с общественниками села, представителями депутатского корпуса и правоохранителями для обсуждения и решения застарелой проблемы. Он поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки провести разъяснительную беседу с жителями о недопустимости самовольного захвата земель, привлечь к ответственности нарушителей земельного законодательства», — сообщили в администрации.

Он подчеркнул, что самозахватчики игнорируют права других законопослушных граждан — тех, кто на законном основании ждет очереди на получение земельного участка под ИЖС.

Нарушители не хотят быть с теми, кто понимает, что жить в обществе, игнорируя закон, нельзя, с теми, кто знает, что удовлетворение своих мнимых или реальных прав вопреки общественным устоям и нормам ведет к хаосу, разгулу преступности.

«Да, есть случаи, в которых виноваты не только граждане. Порой люди сами становятся жертвами обмана. Но, тем не менее, это не дает права кому-либо идти против законодательства», — считает представитель муниципалитета.

Объединив усилия общественных институтов, депутатов, духовенства и органов правопорядка, муниципальные власти будут делать все возможное для сокращения числа правонарушений в сфере земельного законодательства.

Напомним, в апреле неизвестные пытались захватить почти 60 га земли в Нестеровском, воспользовавшись режимом самоизоляции. Участки были отведены для нуждающихся местных жителей.

Местные власти оперативно отреагировали и снесли забитые на участках колышки и пресекли незаконные действия нарушителей, которые будут привлечены к ответственности в рамках закона.

Все материалы по данному факту будут переданы в отделение полиции Сунженского района для принятия соответствующих мер.