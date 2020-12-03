В Сунженском районе Ингушетии изъяли крупную партию нелегального алкоголя

Торговля спиртосодержащей продукцией без документов, подтверждающих качество, легальность производства и оборота на территории России, была выявлена в магазинах, расположенных по направлению в с. п. Серноводское, в 170 метрах от пересечения автомобильных дорог «Назрань — Грозный» и «ФАД «Кавказ» — ж.-д. ст. Слепцовская», именуемом в народе как серноводский перекресток.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, из незаконного оборота изъято больше 1360 литров контрафактного спирта и несколько десятков ящиков иной алкогольной продукции. За последние несколько лет это самый большой объем фальсифицированного алкоголя, выявленный и изъятый на территории Сунженского района.

Во время обысков в складских помещениях магазинов обнаружен цех, в котором был организован процесс изготовления спиртного, а именно оборудование для розлива и упаковки алкогольной продукции, крышки для закупорки бутылок и пустые стеклянные тары.

В отношении гражданки из соседней республики, организовавшей производство и сбыт алкоголя, составлены материалы проверки, которые будут направлены в соответствующее подразделение для дальнейшего реагирования.