В Сунженском районе Ингушетии досрочно завершился осенний призыв

Стартовавшая 1 октября осенняя призывная кампания завершилась в Сунженском районе отправкой последней группы новобранцев. Десять молодых парней прибыли на днях в призывной пункт в г. Сунжа, чтобы отправиться на службу в ряды российских войск. Проходить службу новобранцы будут в воинских частях железнодорожных войск и Воздушно-космических сил РФ.

В соответствии с разнарядкой, Сунженской районной призывной комиссией до 31 декабря предстояло отправить 28 человек в возрасте с 18 до 27 лет, подлежащих призыву. Общее количество молодых ребят, направленных в этот призыв, составило 36 человек. Таким образом, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, план по количеству призывников перевыполнен и даже раньше намеченного срока.