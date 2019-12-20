Водоснабжение

В Сунже восстановлено водоснабжение, прерванное на время замены ветхого трубопровода

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Работы по замене ветхого магистрального водопровода в городе Сунжа полностью завершены, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования.

«Технологические работы по замене ветхой водопроводной трубы на участке улицы Харланова к настоящему времени полностью завершены», — сказал представитель мэрии.

По его данным, в централизованной системе осуществлена подача водоснабжения. Сотрудники водоканал приносят свои извинения за доставленные удобства.

Ранее наше издание сообщало, что из-за необходимости проведения технологических работ по замене ветхой водопроводной трубы 1957 года протяженностью более 250 метров в четверг с 5:00 мск прекращена подача водоснабжения в Сунже. Их предполагалось завершить до 18:00 того же дня, но специалисты не уложились в сроки в связи с непредвиденными масштабами начатых работ.

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