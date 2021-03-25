В Сунже пройдет субботник, посвященный Всемирному дню водных ресурсов

«Планируется очистить участок берега реки Сунжа, находящийся в черте одноименного города. Это излюбленное место отдыха горожан, и по этой причине берег замусорен», — рассказали в Минприроды.

Основная рабочая сила, задействованная в субботнике, — это эковолонтеры, члены регионального отделения «Российского экологического общества», активисты Комтуризма и Коммолодежи.

«Весь необходимый инвентарь и технику для проведения мероприятия Минприроды уже подготовило. Вывозом собранного мусора и его утилизацией будут заниматься муниципальные власти», — уточнили в пресс-службе.

Было отмечено, что субботник организован региональным Минприроды и уборка также пройдет в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России».

С начала 2021 года в Ингушетии министерством было организовано и проведено уже три субботника у рек, где силами активных молодых ребят было собрано около 300 мешков мусора.