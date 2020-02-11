В Сунже прошла акция ко Дню памяти Пушкина
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии в День памяти великого русского поэта Александра Пушкина провели культурно-просветительскую акцию, сообщает пресс-служба учреждения.
В ходе мероприятия библиотекари распространили среди населения города Сунжа информационные бюллетени и стихи поэта, выпущенные библиотекой к этому дню.
Также в главном книгохранилище республики проходит выставка «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять...», на которой представлены любимые всеми произведения Пушкина, в том числе его переводы, а также книги по исследованию жизни и творчества поэта.
«Приглашаем всех, кто любит и ценит творчество великого классика, посетить нашу выставку», — сказано в релизе.