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В Сунже прошла акция ко Дню памяти Пушкина

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Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии в День памяти великого русского поэта Александра Пушкина провели культурно-просветительскую акцию, сообщает пресс-служба учреждения.

В ходе мероприятия библиотекари распространили среди населения города Сунжа информационные бюллетени и стихи поэта, выпущенные библиотекой к этому дню.

Также в главном книгохранилище республики проходит выставка «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять...», на которой представлены любимые всеми произведения Пушкина, в том числе его переводы, а также книги по исследованию жизни и творчества поэта.

«Приглашаем всех, кто любит и ценит творчество великого классика, посетить нашу выставку», — сказано в релизе.

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