Выборы

В Сунже продолжается подготовка к проведению выборов в городской совет депутатов второго созыва

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Подготовка к выборам депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» продолжается, об этом газете «Ингушетия» сообщили в Избиркоме республики.

Выборы в городской совет депутатов второго созыва состоятся в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Выборы пройдут по пропорциональной системе. Подлежат замещению 20 мандатов. Все мероприятия по подготовке и проведению выборов проводятся территориальной избирательной комиссией г. Сунжа в соответствии с ранее утвержденным Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа муниципального образования в г. Сунже.

В работе будут задействованы все 9 участковых избирательных комиссий, расположенных на территории города. Всего в списки избирателей будет внесено около 20 тысяч человек.

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