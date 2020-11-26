В Сунже отменили школьные занятия из-за отключения газоснабжения

«Накануне вечером родителей учащихся школ и воспитанников детсадов Сунжи оповестили о решении отменить занятия в четверг из-за отключения газа в городе», — сказал собеседник издания.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что 26 ноября с 10:00 до 16:00 в связи с необходимостью проведения ремонтных работ будет приостановлена подача газа абонентам, проживающим в городе Сунжа.

При этом на странице АО «Газпром газораспределение Назрань» в соцсетях сообщается о прекращении поставки газа абонентам Сунжи до 18:30. В службе призвали горожан проявлять бдительность и следить за газовыми приборами для предотвращения несчастных случаев.