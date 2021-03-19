Конкурс

В Сунже определились победители муниципального тура всероссийского конкурса «Живая классика»

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В Сунже определились победители муниципального этапа юбилейного X Всероссийского конкурса «Живая классика», сообщила пресс-служба Сунженской централизованной библиотечной системы.

Победителями второго тура стали Алия Мазиева, ученица школы № 4, Марем Хамчиева, учащаяся школы № 6, и Залина Латырова из школы-лицея № 1. Теперь девочкам предстоит состязание в региональном туре.

В ходе конкурсных испытаний учащиеся 5-11 классов школ Сунженского района и Карабулака декламировали отрывки из своих любимых прозаических произведений российских и зарубежных авторов. В первом, классном туре конкурса допускается выразительное чтение выбранного текста по книге. В следующих турах конкурсанты читают текст на память.

В случае победы в региональном туре участников ждет участие во всероссийском туре в «Артеке» и, если повезет, в суперфинале конкурса, который проходит в Москве на Красной площади.

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