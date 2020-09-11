В Сунже готовятся провести 16 сентября республиканский экологический праздник

Глава города Хаваш-Багаудин Сапралиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, и начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев проверили состояние парка семейного отдыха и наметили план работы по подготовке к предстоящей акции.

Республиканский экологический праздник День реки Сунжа пройдёт 16 сентября.