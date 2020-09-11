Экология

В Сунже готовятся провести 16 сентября республиканский экологический праздник

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В рамках Всероссийской акции «Вода России» в Сунже будет организован масштабный экологический субботник, а также праздничные мероприятия.

Глава города Хаваш-Багаудин Сапралиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, и начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев проверили состояние парка семейного отдыха и наметили план работы по подготовке к предстоящей акции.

Республиканский экологический праздник День реки Сунжа пройдёт 16 сентября.

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