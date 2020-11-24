В СУ СКР по Ингушетии поощрили победителей I этапа конкурса «Коррупция глазами детей»

«Творческое состязание проводилось среди детей сотрудников следственного управления с целью воспитания негативного отношения к фактам коррупции и повышения их правовой культуры», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник ведомства.

По его словам, на конкурсную комиссию были представлены рисунки, выполненные детьми двух возрастных категорий в различной технике изобразительного искусства. При их оценке учитывались соответствие теме, эстетичность, оригинальность, художественный уровень и творческий подход. Учитывая совсем не детскую тематику данного состязания, практически всем конкурсантам удалось показать негативные последствия коррупции.

По результатам открытого голосования конкурсной комиссией определены победители и призеры в обеих возрастных категориях.

Первое место в возрастной группе от 7 до 11 лет присуждено Ибрагиму Сагову. Во второй группе — от 12 до 14 лет — лучшей признана работа Хавы Богатыревой.

Ребятам были вручены памятные подарки.

Их работы направлены для участия во втором этапе конкурса, итоги которого подведут в Следственном комитете России. Победителей ждут дипломы и вымпел председателя СКР.