Конкурс

В СУ СКР по Ингушетии поощрили победителей I этапа конкурса «Коррупция глазами детей»

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В следственном управлении СКР по Ингушетии подвели итоги I этапа конкурса, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.

«Творческое состязание проводилось среди детей сотрудников следственного управления с целью воспитания негативного отношения к фактам коррупции и повышения их правовой культуры», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник ведомства.

По его словам, на конкурсную комиссию были представлены рисунки, выполненные детьми двух возрастных категорий в различной технике изобразительного искусства. При их оценке учитывались соответствие теме, эстетичность, оригинальность, художественный уровень и творческий подход. Учитывая совсем не детскую тематику данного состязания, практически всем конкурсантам удалось показать негативные последствия коррупции.

По результатам открытого голосования конкурсной комиссией определены победители и призеры в обеих возрастных категориях.

Первое место в возрастной группе от 7 до 11 лет присуждено Ибрагиму Сагову. Во второй группе — от 12 до 14 лет — лучшей признана работа Хавы Богатыревой.

Ребятам были вручены памятные подарки.

Их работы направлены для участия во втором этапе конкурса, итоги которого подведут в Следственном комитете России. Победителей ждут дипломы и вымпел председателя СКР.

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