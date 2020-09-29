В Студии искусств Ингушетии Международный день музыки отметят концертом
1 октября в Студии искусств Ингушетии состоится концерт, посвященный Международному дню музыки, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В этом году главными гостями праздника станут начинающие музыканты, которые только ступили на путь в музыкальное исполнительство.
Старшие учащиеся, среди которых уже много прославленных юных музыкантов, лауреатов международных и всероссийских конкурсов, будут знакомить малышей с прекрасными мелодиями классиков музыкального искусства и современных авторов.
Начало мероприятия — в 16:00.