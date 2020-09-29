Дата

В Студии искусств Ингушетии Международный день музыки отметят концертом

0

1 октября в Студии искусств Ингушетии состоится концерт, посвященный Международному дню музыки, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В этом году главными гостями праздника станут начинающие музыканты, которые только ступили на путь в музыкальное исполнительство.

Старшие учащиеся, среди которых уже много прославленных юных музыкантов, лауреатов международных и всероссийских конкурсов, будут знакомить малышей с прекрасными мелодиями классиков музыкального искусства и современных авторов.

Начало мероприятия — в 16:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии будут судить собственника автомойки, где подросток получил электрическую травму
В Ингушетии возобновили дезинфекцию общественных мест после сообщений о росте заболеваемости коронавирусом
По уточненным данным, пожар произошел в помещении на территории фермы в Ингушетии
Активисты ОНФ в Ингушетии предложили назвать сквер в Назрани именем ветерана ВОВ Японца Абадиева
При пожаре в жилом доме в городе Сунжа Ингушетии погиб один человек
Депутат Госдумы Алихан Харсиев оказал больницам Ингушетии помощь
Школа на 540 мест в микрорайоне «Новый» сельского поселения Яндаре будет готова до конца текущего года
В доме отдыха «Мужичи» осуществляются работы по обрезке и сносу высохших деревьев
В Ингушетии 7 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
В рамках нацпроекта «Демография» для жителей Альтиево построили первый детский сад
Детсады по ингушским проектам могут появиться в любом городе России

Главное

Яндекс.Метрика

 