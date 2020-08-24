В стометровой башне Согласия в Ингушетии откроют выставку оружия времен ВОВ

«Все желающие смогут посетить выставку оружия времён Великой Отечественной войны, которая будет располагаться в башне Согласия в столице республики Магасе. Жители региона и гости, помимо других экспонатов, увидят военную форму советских и немецких солдат», — сказал сотрудник постпредства.

По словам собеседника издания, мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Патриотический кинематограф» постоянным представительством республики в Москве, комитетом по делам молодежи Ингушетии, а также продакшн-студией «Barkhanoev PROD».

Выставка откроется в 17:00.

Стометровая смотровая башня Согласия — в четыре раза увеличенная копия средневековой ингушской боевой башни в горах, построенная в 2013 году на площади Алания в столице республики Магасе.

В апреле 2019 года в рамках празднования дня города в ингушской столице зарегистрирован новый рекорд. Открытый в честь праздника этномузей Международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд» был признан самым высоким в мире. Зарегистрированная высота составляет 99,97 метра.

На первом этаже музея размещены картины в хронологической последовательности исторического развития Ингушетии. На втором — создан зал заседаний совета старейшин тейпов, на третьем и четвертом этажах отражен период средневековья — воссозданы условия быта и жизни средневековых ингушей, их жилища со всеми настоящими предметами быта, которые некогда использовали предки. А на пятом — расположена одна из самых высоких смотровых площадок на Северном Кавказе.

Из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне приняли участие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами.