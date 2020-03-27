Профилактика

В столице Ингушетии закрывают кафе и рестораны в связи с угрозой распространения коронавируса

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В столице республики Магасе из-за пандемии нового коронавируса приостановлена работа всех предприятий общепита, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции власти Магаса приняли решение приостановить деятельность предприятий общепита», — сказал представитель мэрии.

По его информации, в городе закрыты все рестораны, кафе, детские развлекательные центры и другие досуговые заведения.

Контроль за исполнением принятого решения будут осуществлять ответственные сотрудники администрации.

По данным на 27 марта, в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции на дому на текущий момент остаются 234 человека. По истечении 14 дней медики сняли наблюдение со 174 человек при отсутствии какой-либо симптоматики.

Недавно в Ингушетии впервые сыграли свадьбу без приглашения дальних родственников и однофамильцев из соседних населенных пунктов в связи с пандемией коронавируса. Ингушское духовенство после совещания с имамами городов и районов приняло решение существенно сократить время пятничной молитвы и призвало жителей не посещать свадьбы, похороны дальних родственников, соблюдать правила гигиены.

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