В столице Ингушетии закрывают кафе и рестораны в связи с угрозой распространения коронавируса

«В связи с распространением коронавирусной инфекции власти Магаса приняли решение приостановить деятельность предприятий общепита», — сказал представитель мэрии.

По его информации, в городе закрыты все рестораны, кафе, детские развлекательные центры и другие досуговые заведения.

Контроль за исполнением принятого решения будут осуществлять ответственные сотрудники администрации.

По данным на 27 марта, в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции на дому на текущий момент остаются 234 человека. По истечении 14 дней медики сняли наблюдение со 174 человек при отсутствии какой-либо симптоматики.

Недавно в Ингушетии впервые сыграли свадьбу без приглашения дальних родственников и однофамильцев из соседних населенных пунктов в связи с пандемией коронавируса. Ингушское духовенство после совещания с имамами городов и районов приняло решение существенно сократить время пятничной молитвы и призвало жителей не посещать свадьбы, похороны дальних родственников, соблюдать правила гигиены.