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В столице Ингушетии в ходе бытового конфликта пострадала женщина

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Магас. Ингушетия

В Магасе в ходе бытового конфликта пострадала женщина, она доставлена в больницу, сообщил газете «Ингушетия» представитель правоохранительных органов республики.

По его словам, в службу 112 поступил звонок от женщины о том, что рядом с многоквартирным домом по улице Мальсагова в столице региона неизвестные на черном автомобиле обстреляли двух человек.

Выехавшие на место происшествия правоохранители установили, что несколько человек подъехали на ВАЗ-2114 и после словесной перепалки подрались с двумя гостями из Грузии, которые снимают квартиру в указанном доме. Под «горячую руку» попала и жена одного из потерпевших, именно она и звонила в службу 112.

«Пострадавшая доставлена в ИРКБ, мужчин опрашивают. Одной из причин драки явился ранее возникший бытовой конфликт и словесная перепалка гостей с соседкой по дому», — сказал собеседник издания.

Нападавших разыскивают.

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