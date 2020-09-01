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В столице Ингушетии в День знаний торжественно открыли новый детсад на 220 малышей

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В столице республики к началу учебного года с участием высоких гостей ввели в эксплуатацию новое здание дошкольного учреждения, передает корреспондент газеты «Ингушетия» с места события.

Разделить радость со столичными жителями приехали Глава республики Махмуд-Али Калиматов, первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, представители органов местного самоуправления и родители малышей.

«Я очень рад тому, что мы сегодня делаем очередной шаг в развитии дошкольного образования для столицы республики Магаса. Это великолепный подарок. Самое главное наше богатство — это дети, огромная работа проводится для них, вот они стоят здесь радостные», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, мощность объекта и большие помещения позволяют принять до трехсот детей.

«Это настолько радует, очень удобно для малышей и их родителей. Рядом расположено прекрасное общеобразовательное учреждение. В детском саду воспитывается прилежность, идет подготовка к получению знаний в школе», — добавил Калиматов в ходе церемонии.

Он напомнил, что в рамках указа Президента России в республике в достаточном количестве реализуют нацпроекты. Потому что в республике недостаточно социально значимых объектов и каждый из них важен. Для решения этой проблемы региональные власти при поддержке федерального центра будут претворять в жизнь многие нацпроекты до 2024 года.

Во время выступления Глушко отметил, что для него почетно принимать участие в столь важном событии.

«Открытие детских садов и школ, наверное, даже не вдвойне, а в десять раз важнее любого объекта. Потому что крайне важно, чтобы наши дети жили, учились, воспитывались в самых лучших и идеальных условиях. Я хочу пожелать ребятишкам, чтобы этот дом был как сегодняшний солнечный день домом солнца, домом счастья, домом друзей», — сказал замминистра просвещения России.

По данным Минстроя Ингушетии, в различных населенных пунктах республики к началу учебного года введут в эксплуатацию еще 11 дошкольных учреждений.

Объекты построены по национальным проектам «Демократия», «Жилье и городская среда» и ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ». Все здания типовые, каждое из них рассчитано на 220 мест.

В общей сложности открытие объектов позволит сократить очередность в дошкольные учреждения на 2 тыс. 640 мест.

Проектами предусмотрены большие актовые и спортивные залы, игровые зоны, спальные комнаты, отдельные для каждой группы. Спортивные площадки оборудованы на дворовых территориях детсадов.

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