В столице Ингушетии устанавливают камеры круглосуточного видеонаблюдения
По поручению мэра столицы Ингушетии Усмана Аушева, сотрудниками администрации совместно с МКУ «Электросети» Магаса в рамках цифровизации городского хозяйства по всему городу устанавливаются камеры круглосуточного видеонаблюдения.
«К сожалению, вандалов и невоспитанных людей в городе с каждым днем становится все больше, именно это и послужило причиной для принятия подобных мер», — прокомментировали решение газете «Ингушетия» в администрации Магаса.
В мэрии призвали жителей и гостей столицы республики относиться бережно к городскому имуществу, подчеркнув, что «только вместе и общими усилиями мы сможем сделать Магас лучше».