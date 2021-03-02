Муниципалитет

В столице Ингушетии устанавливают камеры круглосуточного видеонаблюдения

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Усман Аушев

По поручению мэра столицы Ингушетии Усмана Аушева, сотрудниками администрации совместно с МКУ «Электросети» Магаса в рамках цифровизации городского хозяйства по всему городу устанавливаются камеры круглосуточного видеонаблюдения.

«К сожалению, вандалов и невоспитанных людей в городе с каждым днем становится все больше, именно это и послужило причиной для принятия подобных мер», — прокомментировали решение газете «Ингушетия» в администрации Магаса.

В мэрии призвали жителей и гостей столицы республики относиться бережно к городскому имуществу, подчеркнув, что «только вместе и общими усилиями мы сможем сделать Магас лучше».

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