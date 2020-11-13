В столице Ингушетии состоялось открытие центра управления регионом
В Магасе состоялось открытие центра управления регионом. Основной задачей ЦУР является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети. Также через внедряемые сегодня на территории России платформы обратной связи.
Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель регионального ЦУР Магомед Мальсагов, площадка создана для того, чтобы сформировать картину проблем по каждой отрасли и территории, что приведет к повышению эффективности органов власти в решении своих задач.
«На данный момент в рабочую группу центра вошли действующие сотрудники из различных министерств и ведомств таких как: здравоохранение, образование, ЖКХ, социальная защита, транспорт, экология, строительство, культура и т. д. Это позволит не только оперативно решать возникающие задачи, но и не допускать их появление в будущем», — сказал Мальсагов.
В церемонии открытия центра принял участие исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Михаил Илезов.
«Данный центр должен стать одним из главных инструментов для качественного и оперативного реагирования на проблемы граждан», — отметил Илезов.
Напомним, что в январе 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству и губернаторам создать в субъектах центры управления регионом. Они уже заработали в Мордовии, Калужской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях. К концу года ЦУР появится в каждом регионе России.