В столице Ингушетии состоялось открытие центра управления регионом

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель регионального ЦУР Магомед Мальсагов, площадка создана для того, чтобы сформировать картину проблем по каждой отрасли и территории, что приведет к повышению эффективности органов власти в решении своих задач.

«На данный момент в рабочую группу центра вошли действующие сотрудники из различных министерств и ведомств таких как: здравоохранение, образование, ЖКХ, социальная защита, транспорт, экология, строительство, культура и т. д. Это позволит не только оперативно решать возникающие задачи, но и не допускать их появление в будущем», — сказал Мальсагов.

В церемонии открытия центра принял участие исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Михаил Илезов.

«Данный центр должен стать одним из главных инструментов для качественного и оперативного реагирования на проблемы граждан», — отметил Илезов.

Напомним, что в январе 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству и губернаторам создать в субъектах центры управления регионом. Они уже заработали в Мордовии, Калужской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях. К концу года ЦУР появится в каждом регионе России.