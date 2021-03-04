В столице Ингушетии состоится гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни»

Мероприятие проводится при организационной поддержке мэрии Магаса.

«Полезное времяпрепровождение досуга жителей города отвечает всем запросам качественной жизни современного общества в молодой столице Ингушетии, а подобные фестивали открывают отличные перспективы в популяризации ингушской кухни», — заявил о предстоящем событии градоначальник Усман Аушев.

В рамках программы фестиваля состоится выставка народных художественных промыслов, ярмарка продукции «Сделано в Ингушетии», конкурс среди муниципальных районов республики в номинации «Самый гостеприимный район» и мастер-класс от ремесленников республики, а также конкурсное состязание среди женщин на самую быструю чистку черемши в номинации «Сув», что означает достойную во всех отношениях хозяйку.

«Гастрофестиваль проводится нами в целях популяризации гастрономического направления в туристической деятельности нашего региона. Надеемся, что кулинарный досуг станет началом брендирования новых открытых туристических фестивалей для местных жителей и гостей, а также Ингушетии как территории для успешного развития гастротуризма», — отметил руководитель комитета по туризму республики Беслан Мизиев, который является одним из организаторов мероприятия.