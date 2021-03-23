В столице Ингушетии прошло сто шестьдесят восьмое заседание совета Народного собрания республики

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В Магасе состоялось заседание совета Народного собрания Ингушетии под председательством спикера Магамета Яндиева.

В работе заседания приняли участие представители администрации Главы и правительства, прокуратуры, Управления Министерства юстиции РФ по РИ.

Члены совета обсудили и утвердили проект повестки дня очередного 87 заседания Народного собрания РИ.

«Депутатам предстоит рассмотреть законопроекты республики, касающиеся административной ответственности за совершение отдельных правонарушений на территории Ингушетии, выборов депутатов Народного собрания, уполномоченного по правам человека в РИ, порядка представления гражданами сведений о своих доходах, расходах, об имуществе, применения патентной системы», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба парламента.

Также парламентарии обсудили внесение изменений в законы «О системе избирательных комиссий в Республике Ингушетия», «О транспортном налоге в Республике Ингушетия», «О размере, порядке назначения и выплате ежемесячного пособия на ребенка».

Кроме того, на предстоящем пленарном заседании НС РИ депутаты заслушают ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия о результатах деятельности по итогам 2020 года.

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