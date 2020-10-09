В столице Ингушетии прошла выставка войлочных ковров Зейнеп Дзараховой

Доктор исторических наук, заместитель директора ИнгНИИ, руководитель мастерской «Истинг» Республиканского дома народного творчества представила композицию под названием «Ангушт», в которую вошло 12 ковров.

«Название композиции неслучайно, — рассказала Зейнеп Дзарахова газете «Ингушетия». — Ангушт — это первое плоскостное селение, которое основали ингуши, спускаясь с гор. Здесь произошло и знаменательное событие, юбилей которого мы отмечаем в этом году — 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Каждый ковер в композиции представляет определенный населенный пункт по мере расселения ингушей на плоскости, так как в каждом селении был популярен свой орнамент».

Выставку в «Башне Согласия» посетила делегация из Москвы в сопровождении Главы Ингушетии. Высокие гости высказали немало восторженных слов в адрес мастерицы.

10 октября все желающие смогут увидеть выставку ковров в городе Сунжа, на праздновании юбилейного для Ингушетии события.

«Здесь выставка будет представлена еще шире», — отметила Зейнеп Дзарахова.