Также из-за неплановых ремонтных работ на ПС 35 кВ «Водонасосная» с 10 до 16 часов не будет света в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района, в административных округах Гамурзиевский и Альтиевский города Назрани.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей проявлять бдительность, следить за электро- и газовыми приборами, оповестить соседей о полученной информации.