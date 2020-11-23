В столице Ингушетии отключат газ, в трех населенных пунктах республики — свет
Во вторник, 24 ноября, в Магасе с 10 до 16 часов будет приостановлена подача газа, в связи с необходимостью проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.
Также из-за неплановых ремонтных работ на ПС 35 кВ «Водонасосная» с 10 до 16 часов не будет света в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района, в административных округах Гамурзиевский и Альтиевский города Назрани.
Чрезвычайное ведомство призывает жителей проявлять бдительность, следить за электро- и газовыми приборами, оповестить соседей о полученной информации.