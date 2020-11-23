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В столице Ингушетии отключат газ, в трех населенных пунктах республики — свет

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Во вторник, 24 ноября, в Магасе с 10 до 16 часов будет приостановлена подача газа, в связи с необходимостью проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Также из-за неплановых ремонтных работ на ПС 35 кВ «Водонасосная» с 10 до 16 часов не будет света в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района, в административных округах Гамурзиевский и Альтиевский города Назрани.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей проявлять бдительность, следить за электро- и газовыми приборами, оповестить соседей о полученной информации.

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