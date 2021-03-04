Водоснабжение

В столице Ингушетии круглосуточно будут следить за снабжением и качеством воды

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В Магасе по распоряжению мэра столицы Усмана Аушева усилена круглосуточная охрана городских водоснабжаюших резервуаров-накопителей.

«Мэр города поручил принять ряд мер по усилению охраны объекта с целью защиты здоровья и жизни жителей столицы, а также обеспечения его безопасного функционирования. Теперь вести круглосуточную охрану объекта будут и с использованием современных средств защиты — охранной сигнализации и видеонаблюдения», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса.

Решение градоначальником было принято в ходе рейдового мероприятия на объекты водоснабжения города. Кроме резервуаров, Аушев посетил МУП «Водоканал г. Магас», вместе с сотрудниками предприятия мэр побывал и на очистных сооружениях города. Градоначальник поставил работникам объекта на вид, что вопрос высокого качества и очистки воды является приоритетным в их работе.

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