В столице Ингушетии круглосуточно будут следить за снабжением и качеством воды

«Мэр города поручил принять ряд мер по усилению охраны объекта с целью защиты здоровья и жизни жителей столицы, а также обеспечения его безопасного функционирования. Теперь вести круглосуточную охрану объекта будут и с использованием современных средств защиты — охранной сигнализации и видеонаблюдения», — сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса.

Решение градоначальником было принято в ходе рейдового мероприятия на объекты водоснабжения города. Кроме резервуаров, Аушев посетил МУП «Водоканал г. Магас», вместе с сотрудниками предприятия мэр побывал и на очистных сооружениях города. Градоначальник поставил работникам объекта на вид, что вопрос высокого качества и очистки воды является приоритетным в их работе.