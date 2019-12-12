В следующем году в сельском поселении Верхние Ачалуки начнется строительство новой школы

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В 2020 году в сельском поселении Верхние Ачалуки начнется строительство школы на 720 посадочных мест в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

По информации пресс-службы образовательного ведомства Ингушетии, окончание строительства запланировано на 2021 год. По словам начальника отдела целевых программ, государственного заказа и обеспечения Минобрнауки республики Бейали Султыгова, строительство новой школы позволит сократить дефицит посадочных мест в данном населенном пункте.

«Строительство планируется в рамках мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года», — пояснил Бейали Султыгов.

По его словам, в сельском поселении Верхние Ачалуки две школы, одна из которых (школа № 17) построена в 1976 году. Несмотря на то, что школа рассчитана на 320 посадочных мест, в настоящее время в ней обучаются более 1 тыс. учащихся. Ввод в эксплуатацию новой школы позволит разгрузить школу № 17, а также создаст 125 новых рабочих мест.

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