В следующем году МРОТ планируют увеличить на 262 рубля
Минтруд России подготовил проект приказа «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года», сообщает портал гарант. ру.
Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения планируется установить на уровне 12 392 руб.
Напомним, что по размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2020 года определяется МРОТ на 2021 год. Таким образом, МРОТ в следующем году может вырасти на 262 руб. (сейчас он составляет 12 130 руб. в месяц).