В следующем году МРОТ планируют увеличить на 262 рубля

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения планируется установить на уровне 12 392 руб.

Напомним, что по размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2020 года определяется МРОТ на 2021 год. Таким образом, МРОТ в следующем году может вырасти на 262 руб. (сейчас он составляет 12 130 руб. в месяц).