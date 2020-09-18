В следующем году минимальный размер оплаты труда увеличится на 262 рубля

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Минтруд России определил величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2020 года.

Как сообщил портал гарант.ру, размер прожиточного минимума для трудоспособного населения установлен на уровне 12392 рублей.

Напомним, что по размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2020 года определяется также и МРОТ на 2021 год. Таким образом, МРОТ в следующем году должен вырасти на 262 рубля.

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