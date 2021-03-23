Память

В следственном управлении СКР по Ингушетии создан поисковый отряд

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Приказом руководителя следственного управления СКР по Ингушетии сформирован отряд в целях повышения эффективности работы поисковой работы, а также увековечения памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в период ВОВ на территории республики.

В состав поискового отряда вошли сотрудники ведомств, члены их семей, представители региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Ингушетии. А также председатель региональной общественной организации «Поисковый отряд «Малгобек» Беслан Дзейтов, руководитель ИРО Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Марат Озиев, председатель регионального отделения Общероссийской организации ветеранов «Российский союз ветеранов» по республике Магомед Гелисханов.

В своей работе поисковый отряд следственного управления взаимодействует с органами власти Ингушетии, в частности, с администрациями городов и районов республики, администрацией Главы и правительства региона, с общественными организациями и региональными движениями.

Все мероприятия, проводимые в рамках поисковой работы, с участием сотрудников следственного управления будут освещаться в средствах массовой информации, на официальном сайте следственного управления и в социальных сетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

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