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В следственном изоляторе Карабулака прошел правовой лекторий в рамках проекта «Книга — одна из дорог»

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Национальная библиотека Ингушетии продолжает реализацию проекта «Книга — одна из дорог», направленного на духовное и культурное просвещение граждан, отбывающих уголовное наказание, сообщает пресс-служба учреждения.

В рамках данного проекта в СИЗО-1 города Карабулака состоялся правовой лекторий с участием руководителя аппарата Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России Руслана Цечоева.

В ходе мероприятия ведущий юрист республики прочитал для заключенных следственного изолятора лекцию на тему «Право подозреваемых и обвиняемых на участие в выборах». Тема затрагивала широкий круг важных вопросов, которые могли быть актуальны для участников встречи, поэтому они внимательно слушали лекцию, а по ее завершении задали юристу интересующие их вопросы. Руслан Цечоев постарался раскрыть их максимально глубже и в доступной для всех форме.

По окончании правового лектория участники мероприятия выразили благодарность всем, кто предоставил им возможность получить полезные для них знания, а также надежду на то, что подобные встречи будут продолжены.

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