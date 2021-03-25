В рамках данного проекта в СИЗО-1 города Карабулака состоялся правовой лекторий с участием руководителя аппарата Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России Руслана Цечоева.

В ходе мероприятия ведущий юрист республики прочитал для заключенных следственного изолятора лекцию на тему «Право подозреваемых и обвиняемых на участие в выборах». Тема затрагивала широкий круг важных вопросов, которые могли быть актуальны для участников встречи, поэтому они внимательно слушали лекцию, а по ее завершении задали юристу интересующие их вопросы. Руслан Цечоев постарался раскрыть их максимально глубже и в доступной для всех форме.

По окончании правового лектория участники мероприятия выразили благодарность всем, кто предоставил им возможность получить полезные для них знания, а также надежду на то, что подобные встречи будут продолжены.