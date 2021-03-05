Коррупция

В СКФО «уровень коррупции местами зашкаливает» — Чайка

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Юрий Чайка

В регионах Северного Кавказа вопреки принимаемым мерам «уровень коррупции местами зашкаливает», заявил в интервью «Российской газете» полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка.

«Несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания. В частности, по предварительной информации, сотрудниками окружных прокуратур выявлено около 20 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции, внесено более 11 тысяч актов прокурорского реагирования, за совершенные коррупционные правонарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка шести　тысяч должностных и юридических лиц, возбуждено свыше 150 уголовных дел коррупционной направленности», — сказал Чайка.

В материале «РГ» отмечается, что общий ущерб от коррупционных и экономических преступлений по оконченным уголовным делам на Северном Кавказе составил 17 миллиардов рублей.

Что касается бюджетных средств, по словам полпреда, в целом в субъектах округа в 2020 году они расходовались эффективно, в соответствии с их целевым назначением.

«В части национальных проектов общий объем финансирования в минувшем году составил около 109 миллиардов рублей. Из них более 90 миллиардов — средства федерального бюджета. При этом кассовое исполнение составило в среднем более 88 процентов, что на 7% больше, чем годом ранее. Принимая во внимание трудности, с которыми все столкнулись в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, — это хороший результат», — считает Чайка.

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