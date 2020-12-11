Он отметил, что по данным Пенсионного фонда России, в СКФО проживают около 493 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них имеют работу всего 25%.

«Наша с вами задача состоит в том, чтобы формировать у молодых инвалидов устойчивое понимание ценности профессионального образования для дальнейшей трудовой деятельности, их самореализации в профессиональной сфере. Они должны быть уверены, что получив соответствующее образование, будут востребованы на рынке труда», — сказал Чайка.

Как было озвучено, улучшить ситуацию в части трудоустройства инвалидов необходимо путем создания квотируемых рабочих мест для этой категории граждан, формирования безбарьерной городской среды, адаптации инвалидов на рабочем месте с помощью наставников.

На основе Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве в каждом регионе округа разработаны соответствующие региональные программы. Сейчас необходимо активизировать деятельность реализуемых программ и принять все необходимые меры для подготовки молодежи с инвалидностью к профессионально-трудовой деятельности, считает полпред.

«Отсутствие рабочих мест в регионах округа ввиду тяжелой экономической ситуации — это не оправдание для региона, а своего рода нарушение базовых социальных прав граждан, напрямую влияющих на качество их жизни. Совершенно очевидно, что снижение напряженности на рынке труда в СКФО должно быть целью проводимой государственной социально-экономической политики», — заключил Чайка, сообщает пресс-служба полпредства.