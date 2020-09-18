В СИЗО Ингушетии состоялась встреча краеведа Руслана Парова с заключенными
В СИЗО номер один города Карабулака Ингушетии прошла встреча заключенных с краеведом Русланом Паровым, организованная сотрудниками ОФСИН России по республике совместно с работниками Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Паров презентовал аудитории свою новую книгу «Дни, что нами пройдены...». Он рассказал о своем творчестве, затронув темы развития ингушской литературы и сохранения родного языка.
Были также обсуждены вопросы, касающиеся духовной, морально-этической, религиозной и других сторон общественной жизни.
В завершение встречи, краевед передал несколько экземпляров своей книги в библиотечный фонд учреждения для чтения осужденными и следственно-арестованными, говорится в релизе.