ОФСИН

В СИЗО Ингушетии состоялась встреча краеведа Руслана Парова с заключенными

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В СИЗО номер один города Карабулака Ингушетии прошла встреча заключенных с краеведом Русланом Паровым, организованная сотрудниками ОФСИН России по республике совместно с работниками Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Паров презентовал аудитории свою новую книгу «Дни, что нами пройдены...». Он рассказал о своем творчестве, затронув темы развития ингушской литературы и сохранения родного языка.

Были также обсуждены вопросы, касающиеся духовной, морально-этической, религиозной и других сторон общественной жизни.

В завершение встречи, краевед передал несколько экземпляров своей книги в библиотечный фонд учреждения для чтения осужденными и следственно-арестованными, говорится в релизе.

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