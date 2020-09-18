В СИЗО Ингушетии состоялась встреча краеведа Руслана Парова с заключенными

Как сообщает пресс-служба ведомства, Паров презентовал аудитории свою новую книгу «Дни, что нами пройдены...». Он рассказал о своем творчестве, затронув темы развития ингушской литературы и сохранения родного языка.

Были также обсуждены вопросы, касающиеся духовной, морально-этической, религиозной и других сторон общественной жизни.

В завершение встречи, краевед передал несколько экземпляров своей книги в библиотечный фонд учреждения для чтения осужденными и следственно-арестованными, говорится в релизе.