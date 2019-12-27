В СИЗО Ингушетии прошел день открытых дверей для родственников осужденных

Перед началом мероприятия в актовом зале сотрудники уголовно-исполнительного ведомства с прибывшими родственниками провели инструктаж о правилах поведения на территории учреждения, рассказали родственникам о важности поддержания ими социально полезных связей с осужденными, об условиях содержания осужденных, возможности получения образования, культурно-досуговой работе, а также ответил на их вопросы.

В сопровождении сотрудников группы воспитательной работы с осужденными приехавшие гости смогли своими глазами увидеть, где живут их родные и как налажен их быт. Затем осужденные смогли пообщаться с родными за чашкой чая.

В завершение мероприятия сотрудники ОФСИН вручили юным гостям новогодние подарки, сообщает пресс-служба ведомства.