Прокуратура

В СИЗО Ингушетии для заключенных закупали небезопасное мясо

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Прокуратура Ингушетии в ходе проверки ФКУ СИЗО-1 ОФСИН по региону обнаружила ряд нарушений по закупке мяса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что следственным изолятором по итогам электронных аукционов заключены государственные контракты на поставку мяса говядины и кур. В ходе проверки исполнения контрактов выявлены отдельные нарушения вышеуказанного закона. Вместе с тем, мясо принято без ветеринарно-сопроводительных документов, заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы», — говорится в сообщении.

По итогам проверки, прокуратурой республики начальнику ФКУ СИЗО-1 ОФСИН внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, три должностных лица следственного изолятора, виновные в допущенных нарушениях закона привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.

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