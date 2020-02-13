В СИЗО Ингушетии для заключенных закупали небезопасное мясо
Прокуратура Ингушетии в ходе проверки ФКУ СИЗО-1 ОФСИН по региону обнаружила ряд нарушений по закупке мяса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что следственным изолятором по итогам электронных аукционов заключены государственные контракты на поставку мяса говядины и кур. В ходе проверки исполнения контрактов выявлены отдельные нарушения вышеуказанного закона. Вместе с тем, мясо принято без ветеринарно-сопроводительных документов, заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы», — говорится в сообщении.
По итогам проверки, прокуратурой республики начальнику ФКУ СИЗО-1 ОФСИН внесено представление.
«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, три должностных лица следственного изолятора, виновные в допущенных нарушениях закона привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.