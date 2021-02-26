В штаб-квартире РГО состоялась пресс-конференция, посвящённая старту экспедиции «РоссиЯ-2021»

Это беспрецедентное по протяжённости и задачам путешествие вдоль границ нашей страны организовано Русским географическим обществом совместно с Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения РФ. За 283 дня участники экспедиции преодолеют более 34 тысяч километров, маршрут пройдёт по территории 50 российских субъектов.

В пресс-конференции приняли участие первый вице-президент РГО, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров, председатель Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов, руководитель экспедиции Константин Мержоев и другие общественные деятели. Они рассказали журналистам о целях и задачах экспедиционного проекта, а также о каждом из этапов экспедиции.

Старт экспедиции «РоссиЯ-2021» запланирован на 3 марта 2021 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Участники пройдут вдоль границ нашей страны самыми разными способами: пешком, на катамаранах, велосипедах и автомобилях. Часть Северного морского пути преодолеют на ледоколе.

«Эта экспедиция станет чем-то вроде кругосветного путешествия вокруг нашей страны. В него отправятся 11 человек — члены РГО, путешественники, фотографы. А в регионах к ним присоединятся местные учёные и молодёжь. Поэтому мы запланировали много мероприятий по маршруту, чтобы все они узнали больше о России. Есть места, куда, кроме как с экспедицией, не попадёшь. И благодаря её участникам мы сможем увидеть заповедные уголки нашей необъятной страны», — рассказал Артур Чилингаров.

В ходе экспедиции совместно с Институтом географии РАН будут проводиться научные наблюдения и исследования. Участники соберут геологические и этнографические материалы для музейных фондов РГО. В ключевых городах экспедиционного маршрута пройдут лекции, спортивные мероприятия, выставки и молодёжные форумы. Так, в Смоленской области участники экспедиции посетят дом-музей Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Егорова, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом. А в Архангельске побывают на судостроительной верфи, где осмотрят парусно-вёсельный карбас — самое старое из ныне существующих типов поморских судов.

«Экспедиция носит познавательный, научный, образовательный характер. К примеру, по линии Министерства просвещения в ходе экспедиции планируется проводить открытые уроки по истории и географии нашей страны. Это амбициозная задача, но уверен, что у нас всё получится», — отметил Сергей Миронов.

Кроме того, экспедиционная группа опробует на себе несколько новых туристических маршрутов, в том числе «Золотое кольцо Боспорского царства», созданное по инициативе Краснодарского регионального отделения РГО. Участники познакомятся с историко-культурным наследием Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области — на этих землях 2500 лет назад образовалось Боспорское царство, старейшее государство на территории современной России.

Фотографии, сделанные за время путешествия и демонстрирующие многообразие и красоту природы, войдут в книгу «Живописная Россия», также по итогам экспедиции планируется выпустить документальный фильм.

«Нам бы хотелось, чтобы экспедиция всколыхнула Россию. Чтобы молодёжь обратила внимание на то, в какой прекрасной стране живёт. У нас часто показывают передачи о зарубежных странах. Я был практически во всех из них, на всех континентах, видел жизнь «изнутри», но могу сказать, что Россия — одна из наиболее интересных, самобытных, свободных стран. По ходу экспедиции мы будем встречаться с детьми, молодёжью в регионах, чтобы рассказать им о России. В экспедицию будут вовлечены более 100 тысяч человек», — заключил Константин Мержоев.