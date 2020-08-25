Образование

В школьное меню в Ингушетии включили национальное мясное блюдо

0

В меню бесплатного горячего питания для учащихся младших классов школ в Ингушетии включили национальное блюдо с мясом, сообщила СМИ замминистра образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиева.

«Примерное двухнедельное меню, согласованное с Роспотребнадзором, мы разработали, оно будет передано в образовательные учреждения региона, а далее каждая школа на основании этого меню будет разрабатывать уже свое. Это завтраки, в которые входят каши, сыр, горячие напитки, а обеденное меню будет состоять из мясных блюд с гарнирами, овощных салатов и напитков — в них входят чай, какое, фруктовые и ягодные компоты. Мы также включили в основное меню наше национальное блюдо дулх-хьалтам, это вареное мясо, галушки из кукурузной муки и специальный соус к ним», — сказала Угурчиева.

По ее словам, все продукты, используемые для приготовления горячего питания, будут обязательно иметь сертификат качества.

«Для бесплатного горячего питания школьников мы будем использовать только сертифицированную и качественную продукцию, мясо обязательно будет соответствовать стандарту халяль, мясная и молочная продукция будет закупаться от местных производителей», — добавила Угурчиева.

Напомним, что 5 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Силовики предотвратили эскалацию межтейпового конфликта на территории ингушской больницы
Полиция подтвердила сообщение о ранении девяти человек в результате конфликта в Ингушетии
В Ингушетии «Ночь кино» пройдет на двух площадках
В Ингушетии создали первое движение волонтеров туризма
Девять человек пострадали в результате межтейпового конфликта в Ингушетии
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 27 человек, выздоровело — 23
Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу «Капулети и Монтекки» из Санкт-Петербурга
С 1 сентября школы Ингушетии начнут работать в очном режиме
Минобрнауки Ингушетии объявило о начале приема документов на стипендию Главы региона
29 августа в Карабулаке пройдёт квест «По улицам родного города», посвящённый 25-летию муниципального образования
При подготовке бюджета на 2021 год строго исходим из того, что он должен быть социально ориентирован — Сластенин

Главное

Яндекс.Метрика

 