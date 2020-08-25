В школьное меню в Ингушетии включили национальное мясное блюдо

«Примерное двухнедельное меню, согласованное с Роспотребнадзором, мы разработали, оно будет передано в образовательные учреждения региона, а далее каждая школа на основании этого меню будет разрабатывать уже свое. Это завтраки, в которые входят каши, сыр, горячие напитки, а обеденное меню будет состоять из мясных блюд с гарнирами, овощных салатов и напитков — в них входят чай, какое, фруктовые и ягодные компоты. Мы также включили в основное меню наше национальное блюдо дулх-хьалтам, это вареное мясо, галушки из кукурузной муки и специальный соус к ним», — сказала Угурчиева.

По ее словам, все продукты, используемые для приготовления горячего питания, будут обязательно иметь сертификат качества.

«Для бесплатного горячего питания школьников мы будем использовать только сертифицированную и качественную продукцию, мясо обязательно будет соответствовать стандарту халяль, мясная и молочная продукция будет закупаться от местных производителей», — добавила Угурчиева.

Напомним, что 5 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года.