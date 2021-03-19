Профилактика экстремизма

В школе-интернате Малгобека в Ингушетии прошло мероприятие антитеррористического характера

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В школе-интернате № 4 города Малгобека прошла встреча с учащимися старших классов, на которой обсуждались темы противодействия терроризму и экстремизму, употребления и распространения наркотиков среди молодёжи, повышения безопасности дорожного движения.

«В своих выступлениях общественные деятели рассказали школьникам о разрушительном влиянии наркотиков на организмы молодых людей, объяснили детям, почему надо остерегаться темы терроризма и как связь с преступными группировками может сломать их жизнь», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Отмечалось, что не случайно эти две темы часто пересекаются, ведь они неразрывно связаны между собой. Так как в нормальном состоянии человек не пойдёт на такое преступление, как терроризм.

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