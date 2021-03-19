В школе-интернате Малгобека в Ингушетии прошло мероприятие антитеррористического характера

«В своих выступлениях общественные деятели рассказали школьникам о разрушительном влиянии наркотиков на организмы молодых людей, объяснили детям, почему надо остерегаться темы терроризма и как связь с преступными группировками может сломать их жизнь», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Отмечалось, что не случайно эти две темы часто пересекаются, ведь они неразрывно связаны между собой. Так как в нормальном состоянии человек не пойдёт на такое преступление, как терроризм.