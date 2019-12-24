В школе ингушских адатов состоялся очередной выпуск слушателей

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В Сунженском районном Дворце культуры закончился очередной курс лекций для учащихся школы ингушских адатов, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Заключительную беседу для слушателей провели Хаваш Албаков и глава администрации сельского поселения Троицкое Иса Ханиев. Они обобщили и повторили тринадцать пройденных тем, обратились к молодым людям с напутствием и пожеланиями и вручили им сертификаты об окончании школы ингушских адатов.

«Надеемся, что полученный в школе положительный импульс станет для ребят одним из главных ориентиров в дальнейшей жизни. Учащиеся школы изначально были порядочными молодыми людьми, мы лишь показали им направление. От всей души желаем выпускникам счастья, здоровья, успехов в жизни, а также стать достойными сыновьями своего народа», — отметила директор ДК Айшат Матиева.

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