В школах Ингушетии стартовал прием документов для зачисления в первый класс

В настоящее время принимаются заявления от тех родителей, кто хочет, чтобы их ребенок учился в школе по месту проживания. Прием документов продлится до 30 июня.

Те, кто хочет, чтобы ребенок учился не по месту проживания, заявления смогут подать с 1 июля по 5 сентября. Такая возможность будет предоставлена при наличии свободных мест в школе.

«В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую школу обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования», — отметила и. о. министра образования и науки Эсет Бокова.